В Омской области на три месяца изменят расписание трёх пригородных поездов

С 17 июня по 14 сентября в Омской области будет изменено расписание трёх пригородных поездов. Корректировки составят от одной до девяти минут.
Электропоезд № 6666, курсирующий между Омском и Калачинской, теперь будет отправляться в 10:35, что на пять минут раньше, чем прежде. Однако его прибытие в Калачинск задержится на четыре минуты и составит 12:23.
Электропоезд № 6556, соединяющий Называевскую и Московку, также изменит время отправления: он будет уходить в 13:35, что на девять минут раньше. При этом время прибытия останется прежним — 17:06.
Кроме того, с 20 июня по 13 сентября электропоезд № 6568, который ходит по маршруту Называевская — Омск по пятницам, субботам и воскресеньям, будет отправляться на одну минуту позже — в 17:51. Прибытие в Омск также ожидается с задержкой на одну минуту — в 20:21.