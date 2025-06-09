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В Омской области на три месяца изменят расписание трёх пригородных поездов

Корректировки составят от одной до девяти минут.

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Источник: Om1 Омск

С 17 июня по 14 сентября в Омской области будет изменено расписание трёх пригородных поездов. Корректировки составят от одной до девяти минут.

Электропоезд № 6666, курсирующий между Омском и Калачинской, теперь будет отправляться в 10:35, что на пять минут раньше, чем прежде. Однако его прибытие в Калачинск задержится на четыре минуты и составит 12:23.

Электропоезд № 6556, соединяющий Называевскую и Московку, также изменит время отправления: он будет уходить в 13:35, что на девять минут раньше. При этом время прибытия останется прежним — 17:06.

Кроме того, с 20 июня по 13 сентября электропоезд № 6568, который ходит по маршруту Называевская — Омск по пятницам, субботам и воскресеньям, будет отправляться на одну минуту позже — в 17:51. Прибытие в Омск также ожидается с задержкой на одну минуту — в 20:21.