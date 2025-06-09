В Омской области на три месяца изменят расписание трёх пригородных поездов

Кроме того, с 20 июня по 13 сентября электропоезд № 6568, который ходит по маршруту Называевская — Омск по пятницам, субботам и воскресеньям, будет отправляться на одну минуту позже — в 17:51. Прибытие в Омск также ожидается с задержкой на одну минуту — в 20:21.