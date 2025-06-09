14 июня в Перми пройдет фестиваль спорта на воде

Фестиваль объединит водные виды спорта, которые развиваются в Прикамье, — состязания гидрофлайтов, аквабайков, гонки на «Драконах». Ожидаются также костюмированный заплыв на виндсерфах и сап-досках, соревнования по парусному спорту и конкурс рыбаков. Специальный гость фестиваля команда New star Rasing team продемонстрирует зрелищную гонку на водных болидах. Все это и многое другое зрители смогут наблюдать с центральной части набережной Камы. Также подготовлена развлекательная программа для детей и взрослых.