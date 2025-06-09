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«Сегодня правительство доложило». Лукашенко сказал, что свежая молодая картошка пошла на прилавки в Беларуси

Лукашенко сказал, что свежая молодая картошка пошла на прилавки в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июня, в понедельник, на встрече с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных сказал, что свежая молодая картошка пошла на прилавки в Беларуси, передает БелТА.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в прежние годы белорусское хозяйство в том числе было ориентировано и на Калининградскую область. Глава государства заметил, что, несмотря на некоторые проблемы с логистикой, Беларусь поставить области необходимое количество продуктов питания.

— Всяких. В том числе и картошки несчастной. Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему белорусы отвечали за Калининградскую область.

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