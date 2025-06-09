«Сегодня правительство доложило». Лукашенко сказал, что свежая молодая картошка пошла на прилавки в Беларуси

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в прежние годы белорусское хозяйство в том числе было ориентировано и на Калининградскую область. Глава государства заметил, что, несмотря на некоторые проблемы с логистикой, Беларусь поставить области необходимое количество продуктов питания.