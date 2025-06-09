Одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская ушла из жизни

Марте Яновне Крыжановской исполнилось бы 96 лет. Она родилась в 1930 году в Ленинграде. Судьба забросила девушку в блокадный город, откуда вместе с мамой ей удалось эвакуироваться в Ташкент, где она провела всю войну, вернувшись обратно в Ленинград после Победы.