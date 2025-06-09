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Одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская ушла из жизни

Она обладала учёной степенью кандидата наук, работала ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и удостоилась звания заслуженного работника культуры России.

Источник: пресс-служба Государственного Эрмитажа

В возрасте 96-ти лет умерла одна из выдающихся сотрудниц Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская, сообщила пресс-служба музея. Информация о дне, времени и месте прощания пока отсутствует.

Марте Яновне Крыжановской исполнилось бы 96 лет. Она родилась в 1930 году в Ленинграде. Судьба забросила девушку в блокадный город, откуда вместе с мамой ей удалось эвакуироваться в Ташкент, где она провела всю войну, вернувшись обратно в Ленинград после Победы.

Своё профессиональное становление Марта Крыжановская связала с искусством: окончив Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Ленинградском отделении Академии художеств СССР в 1953 году, она получила квалификацию искусствоведа.

Она обладала учёной степенью кандидата наук, работала ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и удостоилась звания заслуженного работника культуры России.

Её вклад в музейное дело трудно переоценить: ею написано около сотни научных публикаций и каталогов, в частности, фундаментального труда «Западноевропейская резная кость Средневековья».

Под руководством Марты Крыжановской реализовывались крупные выставочные проекты как внутри Эрмитажа, так и за пределами России. Наиболее значимой из них стала выставка в итальянском городе Турин, посвящённая российскому коллекционеру Александру Петровичу Базилевскому.

Ранее мы сообщили о том, что ведущий актер НДТ Константин Шелестун ушел из жизни в Петербурге.