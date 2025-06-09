Трамвай № 18 в Нижнем Новгороде временно перестанет ходить с 15 июня

В Нижнем Новгороде начинается масштабная реконструкция трамвайных путей на Чернопрудном кольце, которая продлится до ноября 2025 года. Первым этапом станет демонтаж путей на улице Октябрьской, в связи с чем с 15 июня будет приостановлено движение трамваев маршрута № 18 «Трамвайное депо № 1 — Черный пруд». Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.