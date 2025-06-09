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Трамвай № 18 в Нижнем Новгороде временно перестанет ходить с 15 июня

Это связано с реконструкцией трамвайных путей.

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В Нижнем Новгороде начинается масштабная реконструкция трамвайных путей на Чернопрудном кольце, которая продлится до ноября 2025 года. Первым этапом станет демонтаж путей на улице Октябрьской, в связи с чем с 15 июня будет приостановлено движение трамваев маршрута № 18 «Трамвайное депо № 1 — Черный пруд». Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Важно отметить, что автомобильное движение по Октябрьской улице сохранится, однако водителям следует быть готовыми к возможным временным ограничениям и изменению схемы движения в зоне проведения работ.

Реконструкция проводится комплексно — параллельно будет выполняться перекладка коммуникаций ресурсоснабжающих организаций. Это позволит в будущем избежать повторного вскрытия дорожного покрытия для ремонта подземных сетей.

Городские власти просят нижегородцев заранее планировать альтернативные маршруты передвижения. Для пассажиров трамвая № 18 будут организованы временные автобусные перевозки по аналогичному маршруту.

Полное обновление трамвайной инфраструктуры на Чернопрудном кольце планируется завершить к ноябрю 2025 года. После реконструкции пассажиров ждут современные комфортные пути и улучшенные условия движения общественного транспорта.