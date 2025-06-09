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В Воронеж 11 июня привезут Кубок Гагарина

Трофей покажет болельщикам один из его обладателей, наш земляк Егор Сурин.

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Воспитанник воронежской спортивной школы олимпийского резерва № 24 имени Владислава Третьяка Егор Сурин привезет в родной город Кубок Гагарина. Стало известно точное время его визита. Сурин приедет во Дворец спорта «Юбилейный» в среду, 11 июня, в 12.00.

Кубком Гагарина смогут полюбоваться все желающие. Болельщики могут прийти в «Юбилейный» до 15.00.

18-летний Егор Сурин сыграл в нынешнем сезоне 67 матчей за ярославский «Локомотив». В них он забросил 12 шайб и выполнил девять результативных передач. «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии челябинский «Трактор» со счетом 4−1.

Ранее Кубок Гагарина в Воронеж уже дважды привозил защитник ЦСКА Владислав Провольнев — сын генерального директора «Бурана» Игоря Провольнева.