В Воронеж 11 июня привезут Кубок Гагарина

18-летний Егор Сурин сыграл в нынешнем сезоне 67 матчей за ярославский «Локомотив». В них он забросил 12 шайб и выполнил девять результативных передач. «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии челябинский «Трактор» со счетом 4−1.