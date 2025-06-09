Игорь Осинькин подвел итоги 5-летней работы в самарских «Крыльях»

Экс-наставник волжан выделил яркий сезон в Первой лиге и еще четыре ровных в РПЛ.
Игорь Осинькин работал в клубе из 63-го региона с июля 2020 года. Выводил «зелено-бело-синих» в элиту российского футбола и Кубок. В прошлом, последнем для него, сезоне занял с самарцами десятое место с 31 очком.
«Крылья Советов» победили в восьми встречах, разошлись ничьей в семи и уступили в 15. Забили 36 мячей и пропустили 51. В решающем матче минувшего чемпионата не выявили победителя с «Факелом» в Воронеже — 1:1 (12+).
«5 лет в “КС” — хороший период. Понимаем, что возможности имеют определенный потолок. Считаю, исходя из возможностей, хорошо поработали. Яркий первый сезон в ФНЛ. Достаточно ровно провели четыре в РПЛ», — считает Осинькин.
В разговоре с журналистом «Чемпионата» Ильей Никульниковым отметил прогресс футболистов, которых тренировал в «Крылышках»:
«Вышли на другой уровень. Было качество игры. Можем сказать, что это была хорошая работа».
Недавно Осинькин заявил, что готов поговорить с новым наставником волжан Магомедом Адиевым.
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