На Дону удалось предотвратить хищение мошенниками более 36 млн рублей сбережений

Чтобы не попасть на уловки «отпускных мошенников» эксперты советуют проверять сайты бронирования и интернет-ресурсы на наличие значка замка в строке браузера, а также не доверять слишком выгодным предложениям. И, конечно, нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить там свои личные и платежные данные. А самое важное — нельзя сообщать коды из SMS и push-уведомлений: сотрудники банка никогда не запрашивают эту информацию.