На Дону удалось предотвратить хищение мошенниками более 36 млн рублей сбережений

С наступлением лета участились случаи «отпускного мошенничества»: злоумышленники публикуют в соцсетях ролики с привлекательными акциями типа «Квартира у моря за 1 рубль». Главная цель преступников — завладеть конфиденциальными данными банковской карты и секретным кодом из приложения банка, открывающими полный доступ к финансам жертвы.
Также с началом сезона проката электросамокатов активизировалась старая схема мошенничества с фальшивыми QR-кодами, когда преступники наклеивают на транспорт специальные метки.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, с начала года банк помог жителям Ростовской области уберечь от мошенников более 36 млн рублей сбережений. Этому способствовали антифрод-система банка, внимательность сотрудников и их слаженная работа с правоохранительными органами.
— Сейчас, с началом летнего сезона, мошенники особенно активно используют доверие людей к выгодным предложениям. Мы настоятельно рекомендуем всем быть предельно внимательными: проверять источники информации, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не сообщать посторонним данные своих карт и коды из SMS, — отметил Константин Бугрим.
Чтобы не попасть на уловки «отпускных мошенников» эксперты советуют проверять сайты бронирования и интернет-ресурсы на наличие значка замка в строке браузера, а также не доверять слишком выгодным предложениям. И, конечно, нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить там свои личные и платежные данные. А самое важное — нельзя сообщать коды из SMS и push-уведомлений: сотрудники банка никогда не запрашивают эту информацию.
Также рекомендуется, если вы поняли, что вас обманули, сразу сообщать о случившемся в полицию. Помогут быстро справиться с ситуацией и такие меры, как обращение в банк, например через мобильное приложение банка. Это поможет оперативно связаться с представителем банка и предотвратить попытку хищения. Обезопасить себя можно и установив бесплатный определитель мошеннических звонков в онлайн-банке.