В Москве возведут пять очистных сооружений поверхностного стока

Отмечается, что это необходимо для очистки поверхностных сточных вод, которые поступают с эстакад и развязок в районах станций метро «Владыкино» и «Ботанический сад», съездов и транспортных узлов Ярославского шоссе, мостов через реки Яузу и Лихоборку, а также с участков улично-дорожной сети между Ярославским и Дмитровским шоссе в составе МСД.