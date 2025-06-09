В Москве возведут пять очистных сооружений поверхностного стока

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пять очистных сооружений поверхностного стока возведут вдоль московского скоростного диаметра, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«До конца 2025 года специалисты комплекса городского хозяйства завершат строительные работы по возведению пяти новых современных очистных сооружений поверхностных сточных вод на участке Московского скоростного диаметра (МСД) — от Дмитровского до Ярославского шоссе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это необходимо для очистки поверхностных сточных вод, которые поступают с эстакад и развязок в районах станций метро «Владыкино» и «Ботанический сад», съездов и транспортных узлов Ярославского шоссе, мостов через реки Яузу и Лихоборку, а также с участков улично-дорожной сети между Ярославским и Дмитровским шоссе в составе МСД.
«Инженерные объекты обеспечат многоступенчатую и высокоэффективную очистку поверхностных вод, поступающих с городских территорий общей площадью свыше 1,6 миллиона квадратных метров. Их общая производственная мощность составит 188 тысяч литров воды в час», — добавляется в сообщении.
Уточняется, что, как и на других современных очистных сооружениях ГУП «Мосводосток», технологический процесс начнется с мусорозадерживающих корзин (ловушек), где будут удаляться крупные механические загрязнения.
«Затем вода поступит в песколовки, где отстоится от песка и мелких минеральных частиц, которые осядут на дно резервуара. Потом вода окажется в регулирующей емкости — накопителе-отстойнике, после чего по системе трубопроводов будет транспортироваться в фильтровальный зал. Там ее последовательно отфильтруют на нескольких ступенях глубокой очистки», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для дезинфекции очищенных сточных вод будут использовать установки ультрафиолетового обеззараживания (УФО), которые способствуют уничтожению микроорганизмов, содержащихся в сточной воде. Все это сделает воду чистой и безопасной перед возвращением в источники.