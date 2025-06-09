Песни, велоквест и танцы на бульваре: как отметят День России в Набережных Челнах

С полудня праздник зазвучит в парке Победы. Артисты молодежного центра «Шатлык» выйдут на сцену, чтобы подарить зрителям хорошее настроение, любимые мелодии и чувство единения. В это же время праздничная атмосфера охватит и площадь Азатлык: здесь выступят творческие коллективы города, а также солисты Набережночелнинской филармонии. Прозвучат песни, знакомые каждому, — и каждая станет признанием в любви к Родине.