Песни, велоквест и танцы на бульваре: как отметят День России в Набережных Челнах

С полудня праздник зазвучит в парке Победы. Артисты молодежного центра «Шатлык» выйдут на сцену, чтобы подарить зрителям хорошее настроение, любимые мелодии и чувство единения. В это же время праздничная атмосфера охватит и площадь Азатлык: здесь выступят творческие коллективы города, а также солисты Набережночелнинской филармонии. Прозвучат песни, знакомые каждому, — и каждая станет признанием в любви к Родине.
В 12:30 к торжествам подключится парк культуры и отдыха поселка ГЭС. Здесь силами ДК «Энергетик» и Центра культуры «Кызыл тау» пройдет праздничная программа «Ты живи, моя Россия!». Гостей ждут не только концертные номера, но и интересные активности: библиотеки организуют выставки, мастер-классы и тематические викторины для всей семьи.
Любителям активного отдыха стоит заглянуть на набережную Тукая: в 15 часов у фонтана стартует велоквест по историческим местам поселка ГЭС. Участникам предстоит пройти маршрут, связанный с ключевыми событиями прошлого района. Участие по предварительной записи по телефону
Завершится день праздничным концертом на Шишкинском бульваре. В 18 часов на сцену выйдут артисты культурного центра «Эврика». Для юных гостей праздник продолжится веселой викториной и танцевальным флешмобом с аниматорами.
Организаторы приглашают всех жителей и гостей города присоединиться к празднику.