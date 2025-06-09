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Песни, велоквест и танцы на бульваре: как отметят День России в Набережных Челнах

В Набережных Челнах 12 июня пройдет масштабное празднование Дня России. Горожан ждет насыщенная программа, охватывающая сразу несколько городских площадок.

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С полудня праздник зазвучит в парке Победы. Артисты молодежного центра «Шатлык» выйдут на сцену, чтобы подарить зрителям хорошее настроение, любимые мелодии и чувство единения. В это же время праздничная атмосфера охватит и площадь Азатлык: здесь выступят творческие коллективы города, а также солисты Набережночелнинской филармонии. Прозвучат песни, знакомые каждому, — и каждая станет признанием в любви к Родине.

В 12:30 к торжествам подключится парк культуры и отдыха поселка ГЭС. Здесь силами ДК «Энергетик» и Центра культуры «Кызыл тау» пройдет праздничная программа «Ты живи, моя Россия!». Гостей ждут не только концертные номера, но и интересные активности: библиотеки организуют выставки, мастер-классы и тематические викторины для всей семьи.

Любителям активного отдыха стоит заглянуть на набережную Тукая: в 15 часов у фонтана стартует велоквест по историческим местам поселка ГЭС. Участникам предстоит пройти маршрут, связанный с ключевыми событиями прошлого района. Участие по предварительной записи по телефону 8 (8552) 71−39−81. Количество мест ограничено.

Завершится день праздничным концертом на Шишкинском бульваре. В 18 часов на сцену выйдут артисты культурного центра «Эврика». Для юных гостей праздник продолжится веселой викториной и танцевальным флешмобом с аниматорами.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей города присоединиться к празднику.