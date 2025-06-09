Инновационный склад с 3D-шаттлами построят в Ростовской области

Вблизи уже существующего склада, на участке почти в 2 тысячи кв. метров, собираются построить одноэтажный терминал вместимостью до 8 тысяч палето-мест. Продукцию там будут принимать, хранить и отгружать без участия человека. Новый объект планируют запустить в середине 2026 года.