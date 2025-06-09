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Инновационный склад с 3D-шаттлами построят в Ростовской области

На складе в Ростовской области будут работать роботы-челноки.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области приступили к строительству первого в России роботизированного терминала. Стоимость проекта — около 700 млн рублей. Об этом со ссылкой на ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие» (СКЛП) сообщает «Город N».

Вблизи уже существующего склада, на участке почти в 2 тысячи кв. метров, собираются построить одноэтажный терминал вместимостью до 8 тысяч палето-мест. Продукцию там будут принимать, хранить и отгружать без участия человека. Новый объект планируют запустить в середине 2026 года.

— В девятиярусной зоне пассивного хранения обслуживанием займутся 3D-шаттлы — роботы, предназначенные для автоматического перемещения поддонов по стеллажам, а также будут работать вертикальные лифты и горизонтальные конвейеры, интеллектуальные системы управления. В зону активного хранения поставим такие же стеллажи с роботами-челноками, — рассказал генеральный директор СКЛП Виктор Халын.

За счет этого проекта предприятие максимально исключит участие человека в процессах, увеличит производительность, а также вместимость площадки.

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