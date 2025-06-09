Клиники Самары готовы к переходу на электронные медкарты

«По истечении нескольких лет нашей работы по подключению частных МО к ЕГИСЗ, хотим отметить, что клиники перестали всячески избегать этого процесса, готовы к интеграции и принимают ее необходимость. Сформировалось понимание, что электронная медицинская карта на Госуслугах станет еще одним преимуществом для клиники в условиях высокой конкуренции на рынке», — отметила Иванова Татьяна, руководитель департамента по автоматизации медицинских центров компании «Первый Бит».