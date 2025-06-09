Вы точно так делали: четыре абсолютно бесполезных метода похудения

— Протеиновые коктейли снижают уровень голода за счет повышенного количества белка в составе. Он позволяет продлить чувство сытости, при этом вписываясь в дневную норму калорий. По этому же принципу работают пищевые добавки: в их состав входят компоненты, которые либо ускоряют сжигание жиров и углеводов, либо замедляют процесс переваривания пищи. Некоторые пилюли влияют на центры насыщения в организме и останавливают выработку кортизола (гормона стресса), который провоцирует переедание. Но все они работают до тех пор, пока человек продолжает принимать добавки. Как только он отменяет «волшебную таблетку», вес возвращается, — сообщила Соломатина.