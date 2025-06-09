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Жителям Прикамья доступно пять новых госуслуг в электронном виде

Они были введены с начала этого года.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Жителям Пермского края стали доступны еще пять новых региональных услуг в электронном виде на портале Госуслуг. Все они были введены с начала 2025 года. Об этом сообщает краевое министерство информационного развития и связи.

Теперь жители могут в онлайн-формате подать заявление на получение путевки, сертификата или компенсации за них в детский оздоровительный лагерь в Прикамье. Данная услуга доступна родителям, имеющим детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Также жители региона могут получить в онлайн-виде свидетельство о прохождении подготовки, необходимой для опекунства. Совершеннолетние прикамцы могут получить в электронном виде свидетельство о прохождении подготовки кандидата в постинтернатные воспитатели.

Кроме того, онлайн теперь можно узнать время и дату театральных представлений, концертов, гастролей театров и филармоний и киносеансах. Появилась возможность онлайн согласовать границы своих земельных участков, которые граничат с госсобственностью.

По данным краевого Минсвязи, на сегодняшний день на портале Госуслуг зарегистрировано и имеют подтвержденную учетную запись около двух миллионов жителей Прикамья.