В мэрии рассказали, сколько челябинских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 12 выпускников, по литературе — девять школьников. И один человек получил высший балл на госэкзамене по истории.
Напомним, 23 мая начался основной период сдачи Единого государственного экзамена. В первый день выпускники продемонстрировали знания по истории, литературе и химии. Экзамены по этим дисциплинам написали более четырёх тысяч человек, сообщили в региональном Минобре. Всего в этом году ЕГЭ на Южном Урале планируют сдавать свыше 14,5 тысяч человек. Русский язык и математика базового уровня — обязательные предметы для получения аттестата. Для поступления в вуз необходимо сдать как минимум три экзамена. Публикуем полное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год.
На прошлой неделе стали известны первые итоги основного периода ЕГЭ. Экзамены по литературе, истории и химии прошли 23 мая. По 100 баллов набрали 53 выпускника в Челябинской области.