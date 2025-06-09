В мэрии рассказали, сколько челябинских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Напомним, 23 мая начался основной период сдачи Единого государственного экзамена. В первый день выпускники продемонстрировали знания по истории, литературе и химии. Экзамены по этим дисциплинам написали более четырёх тысяч человек, сообщили в региональном Минобре. Всего в этом году ЕГЭ на Южном Урале планируют сдавать свыше 14,5 тысяч человек. Русский язык и математика базового уровня — обязательные предметы для получения аттестата. Для поступления в вуз необходимо сдать как минимум три экзамена. Публикуем полное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год.