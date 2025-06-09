Красноярцам рассказали о развлекательной программе на День России

День начнут с подъема флага на Николаевской сопке. В церемонии примут участие ветераны СВО, руководители органов законодательной и исполнительной власти края, курсанты военных училищ и активная молодёжь.
В 11:00 на острове Татышев стартует фестиваль «Служу России!». В нем примут участие сотрудники силовых ведомств и творческие коллективы края. Гости увидят, как будет проходить сдача нормативов на краповый берет, увидят управление моделями танков образца 1943 года, показательные выступления сотрудников силовых структур и праздничный концерт.
Еще один фестиваль пройдет на правобережье Красноярска. Он начнется в 12:00 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» у Дома дружбы народов «Родина». Участие в нем примут творческие коллективы и исполнители, представляющие национально-культурные общественные объединения. Здесь же будут работать ремесленные мастерские и игровые площадки.
Также в День России на улицах Красноярска и других населенных пунктов региона пройдет Всероссийская акция «Российский триколор». Жителям края волонтеры вручат ленты в цветах российского флага, а также проведут для них праздничные концерты.
На Центральном стадионе Красноярска откроется Всероссийский фестиваль детского футбола. Накануне праздника в краевой столице начнет работу уличная фотовыставка, посвященная истории и достижениям Российской Федерации.