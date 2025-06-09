Красноярцам рассказали о развлекательной программе на День России

Еще один фестиваль пройдет на правобережье Красноярска. Он начнется в 12:00 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» у Дома дружбы народов «Родина». Участие в нем примут творческие коллективы и исполнители, представляющие национально-культурные общественные объединения. Здесь же будут работать ремесленные мастерские и игровые площадки.