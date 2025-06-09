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Диана Шнайдер осталась на 12-й строчке в мировом рейтинге WTA после Ролан Гаррос

На счету теннисистки из Самарской области 3168 очков.

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На счету теннисистки из Самарской области 3168 очков.

В минувшем розыгрыше Ролан Гаррос в Париже Диана Шнайдер дошла до второго круга в одиночном разряде (уступила украинке Даяне Ястремской — 0:2) и полуфинала в парном с Миррой Андреевой.

В последнем россиянки проиграли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини — 0:2 (12+). После этого приостановила работу с румыном Мариушом Копилом.

В итоге 21-летняя спортсменка из 63-го региона осталась на 12-м месте в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), говорится на официальном сайте организации.

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