В Москве объявили финалистов всероссийского конкурса «Класс!»

Имена финалистов конкурса для школьников 8−11 классов назвали на XI книжном фестивале «Красная площадь». В список вошли ребята из 34 регионов России, включая Донецкую Народную Республику, Брянскую, Калужскую, Курганскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ.
В этом сезоне организаторы получили более 13 тысяч рассказов. Самыми популярными темами стали «Небесный трамвай», «На стене написано» и «Секрет моего сердца», которые предложили члены жюри Дмитрий Воденников, Нина Дашевская, Павел Басинский и Екатерина Барбаняга.
Интересно, что в этом году в список финалистов вошла школьница из Республики Казахстан. По словам организаторов конкурса, выход «Класса!» на международный уровень основывается на продвижении русского как языка межнационального общения.
Жюри конкурса поделились впечатлениями о работах финалистов. Анна Матвеева отметила, что в этом году многие тексты писались по шаблону и явно с подсказками взрослых. Однако нашлось место и настоящим открытиям — авторам с живым языком и ярким воображением. Павел Басинский также обратил внимание на клиповое мышление — много обрывков, но мало цельных историй.
Вадим Панов подчеркнул искренность и энтузиазм участников. По его мнению, рассказы конкурсантов еще неидеальны, но в работах чувствуется вдохновение. Екатерина Барбаняга порадовалась богатству фантазийных миров, но отметила, что сильнее всего цепляли тексты, которые основывались на личном опыте.
Нина Дашевская выделила простые, жизненные рассказы и региональную прозу о мирах, которые мало знакомы широкому читателю. По ее словам, главное — не усложнять, а быть искренним и понятным.
В этом году финалисты также получили подарки от партнера конкурса «Класс» — сервиса «Строки» МТС. Теперь ребята смогут читать литературу по подписке.
Мы дарим финалистам полугодовую подписку на наш книжный сервис, потому что верим в молодые таланты и надеемся, что чтение и прослушивание хороших книг помогут в написании прекрасных текстов.
Помимо прочего, партнером конкурса «Класс!» в этом сезоне стала компания «Полюс» — одно из крупнейших в мире и крупнейшее в России золотодобывающее предприятие. В организации назвали 11 лучших работ ребят, которые также поучаствуют в церемонии в Москве в сентябре.
С полным списком финалистов всероссийского литературного конкурса «Класс!» ознакомьтесь на официальном сайте.