В Москве объявили финалистов всероссийского конкурса «Класс!»

Жюри конкурса поделились впечатлениями о работах финалистов. Анна Матвеева отметила, что в этом году многие тексты писались по шаблону и явно с подсказками взрослых. Однако нашлось место и настоящим открытиям — авторам с живым языком и ярким воображением. Павел Басинский также обратил внимание на клиповое мышление — много обрывков, но мало цельных историй.