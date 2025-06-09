В Канске несколько лет предприятие отравляло воздух: возбуждено дело

Прокуратура инициировала уголовное дело в связи с серьезным загрязнением атмосферы в Канске, где лесоперерабатывающее предприятие ООО «Торглес» на протяжении нескольких лет наносило вред экологии города.
Жители Канска начали выражать свое беспокойство еще два года назад, когда выяснилось, что иностранные владельцы компании сжигают отходы лесопереработки прямо на территории города. В целях экономии на сушке древесины использовалась котельная, при этом экологические нормы игнорировались.
Проверка показала, что газоочистное оборудование фактически не функционировало, а предельно допустимые нормы выбросов превышались в несколько десятков раз: по бензапирену и диоксиду азота — в 33 раза, оксиду углерода — в 15 раз, оксиду азота — в 34 раза, а запыленность превышала нормативы в 40 раз.
Дополнительная проверка министерства экологии края выявила еще более серьезные нарушения: концентрации опасных веществ в воздухе превышали допустимые значения по предельным углеводородам в 23 раза.
В результате прокуратура подала иск о приостановлении деятельности предприятия, который был удовлетворен судом. С «Торглес» взыскали более 480 тысяч рублей за причиненный экологический ущерб. Однако, несмотря на решение суда, предприятие продолжало использовать котельную, что вызвало новые жалобы от местных жителей. В результате незаконная деятельность была остановлена, а директор компании оштрафован.
В настоящее время прокуратура утвердила обвинение против бывшего руководителя и мастера участка предприятия за нарушение правил выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Уголовное дело будет рассматриваться в Канском городском суде.