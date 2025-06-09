В Канске несколько лет предприятие отравляло воздух: возбуждено дело

Проверка показала, что газоочистное оборудование фактически не функционировало, а предельно допустимые нормы выбросов превышались в несколько десятков раз: по бензапирену и диоксиду азота — в 33 раза, оксиду углерода — в 15 раз, оксиду азота — в 34 раза, а запыленность превышала нормативы в 40 раз.