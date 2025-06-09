В Омской области стартовало строительство комплекса по переработке отходов

Проект реализуется в рамках федерального направления «Экономика замкнутого цикла». Всего в Омской области планируется построить три перспективных комплексных объекта по обращению с ТКО: в Таврическом, Тарском и Омском районах. Эти комплексы позволят достичь показателей 100% обработки и 50% утилизации твердых коммунальных отходов, что соответствует национальным целям России в сфере экологии.