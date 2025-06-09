В Омской области стартовало строительство комплекса по переработке отходов

В Тарском районе Омской области началось строительство инновационного комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, подписанного в марте 2023 года между Правительством Омской области и компанией ООО «МЕЛИОР ГРУПП».
Как отметила Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина, запуск строительства объекта стал важным этапом в развитии региональной системы обращения с отходами.
«Это значимый шаг на пути к формированию экономики замкнутого цикла в регионе. Продолжаем работу над созданием современной инфраструктуры, которая обеспечит экологическое благополучие жителей Омской области», — подчеркнула она.
Новый комплекс будет оснащен передовым оборудованием для обработки, утилизации и захоронения отходов. Его мощность составит до 45 тысяч тонн обработанных отходов в год, а объем захоронения достигнет минимум 25 тысяч тонн ежегодно.
Проект реализуется в рамках федерального направления «Экономика замкнутого цикла». Всего в Омской области планируется построить три перспективных комплексных объекта по обращению с ТКО: в Таврическом, Тарском и Омском районах. Эти комплексы позволят достичь показателей 100% обработки и 50% утилизации твердых коммунальных отходов, что соответствует национальным целям России в сфере экологии.