В Сокском открыли первый модульный Дом культуры в Самарской области

В посёлке Сокский Исаклинского района Самарской области открылся новый сельский Дом культуры. Это первое модульное учреждение культуры в регионе. Здание построено по государственной программе «Развитие культуры».
Дом культуры включает зал на 100 мест, библиотеку, кабинеты, кружковые помещения, фойе и технические зоны. По словам министра культуры Самарской области Ирины Калягиной, в регионе продолжается работа по строительству и обновлению объектов культуры за счёт нацпроекта «Семья» и регионального бюджета.
В новом здании уже работают семь творческих коллективов, включая ансамбли «Сударушка», «Забавушка», «Сокичи», а также кружки декоративного творчества. На открытии прошли экскурсия и концерт.
Строительство стало частью подготовки к запуску региональной программы «Культурные люди», рассчитанной на 2025−2029 годы. Она предусматривает создание новых творческих пространств в учреждениях культуры области.
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