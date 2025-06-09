Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сокском открыли первый модульный Дом культуры в Самарской области

В посёлке Сокский Исаклинского района Самарской области открылся новый сельский Дом культуры.

Качество жизни в вашем регионе

В посёлке Сокский Исаклинского района Самарской области открылся новый сельский Дом культуры. Это первое модульное учреждение культуры в регионе. Здание построено по государственной программе «Развитие культуры».

Дом культуры включает зал на 100 мест, библиотеку, кабинеты, кружковые помещения, фойе и технические зоны. По словам министра культуры Самарской области Ирины Калягиной, в регионе продолжается работа по строительству и обновлению объектов культуры за счёт нацпроекта «Семья» и регионального бюджета.

В новом здании уже работают семь творческих коллективов, включая ансамбли «Сударушка», «Забавушка», «Сокичи», а также кружки декоративного творчества. На открытии прошли экскурсия и концерт.

Строительство стало частью подготовки к запуску региональной программы «Культурные люди», рассчитанной на 2025−2029 годы. Она предусматривает создание новых творческих пространств в учреждениях культуры области.

Ранее мы писали, что ко Дню России в Самаре пройдут бесплатные лекции, кинопоказы и мастер-классы от Музея Эльдара Рязанова.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.