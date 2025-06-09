Холодный фронт падет, но будет град: когда закончатся грозы в Москве

Летние грозы и обильные дожди, которые наблюдались в Москве последние несколько дней, должны закончиться уже сегодня. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Последний день гроз.
По ее словам, днем в понедельник, 9 июня, грозы еще прогремят, а где-то даже пройдет град:
— Когда днем температура воздуха достигнет плюс 27 градусов, холодный атмосферный фронт падет. Это спровоцирует большие контрасты в атмосфере. Вследствие этих процессов всегда развивается мощная кучево-дождевая облачность, как следствие, в дневные часы возможны гроза и даже град. И при прохождении фронта возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.
Но это будут финальные аккорды грозовой активности в Москве, а дальше погода будет улучшаться, заверила Позднякова.
Возможен ли в Москве торнадо или смерч.
Несмотря на прошедшие сильные ливни и грозу, в столичном регионе исключена вероятность возникновения торнадо или смерча, сообщила специалист.
— Никаких смерчей и торнадо мы не увидим. Вообще эта терминология принадлежит только континенту Северной Америки, а у нас такие явления не происходят. К тому же смерч невозможно прогнозировать сильно заранее, потому что он возникает стремительно и живет 10−15 минут, а затем останавливается, — заключила Позднякова.
В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на протяжении текущей недели столбики термометров будут колебаться около плюс 30 градусов. Более точный прогноз — в материале «ВМ».