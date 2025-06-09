Холодный фронт падет, но будет град: когда закончатся грозы в Москве

— Никаких смерчей и торнадо мы не увидим. Вообще эта терминология принадлежит только континенту Северной Америки, а у нас такие явления не происходят. К тому же смерч невозможно прогнозировать сильно заранее, потому что он возникает стремительно и живет 10−15 минут, а затем останавливается, — заключила Позднякова.