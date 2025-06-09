Николай Родин из Самарской области завоевал бронзу на турнире по самбо в Армении

В соседней республике прошел Кубок мира на призы президента Национального олимпийского комитета Гагика Царукяна (6+). Подробнее о соревновании рассказали представители регионального Минспорта.
Всего разыграли 28 комплектов медалей. Боролись 252 человека из 18 государств. За сборную России выступал в том числе представитель Самарской области Николай Родин.
«В весовой категории до 88 килограммов в дисциплине “боевое самбо” Николай завоевал бронзу», — уточнили в министерстве.
Ранее спортсменки из Самары победили на первенстве Европы по этому же виду единоборств (6+).
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