Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Николай Родин из Самарской области завоевал бронзу на турнире по самбо в Армении

В соседней республике прошел Кубок мира на призы президента Национального олимпийского комитета Гагика Царукяна (6+).

Качество жизни в вашем регионе

В соседней республике прошел Кубок мира на призы президента Национального олимпийского комитета Гагика Царукяна (6+). Подробнее о соревновании рассказали представители регионального Минспорта.

Всего разыграли 28 комплектов медалей. Боролись 252 человека из 18 государств. За сборную России выступал в том числе представитель Самарской области Николай Родин.

«В весовой категории до 88 килограммов в дисциплине “боевое самбо” Николай завоевал бронзу», — уточнили в министерстве.

Ранее спортсменки из Самары победили на первенстве Европы по этому же виду единоборств (6+).

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.