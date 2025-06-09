В омском министерстве внутренней политики назначен новый заместитель министра

До своего нового назначения Рустам Герасимчук возглавлял отдел по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями в том же министерстве. Его кандидатура стала приоритетной для заполнения вакантного поста после того, как предыдущий заместитель министра Антон Киселев покинул должность.