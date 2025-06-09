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В омском министерстве внутренней политики назначен новый заместитель министра

Новый замминистра сменит Антона Киселева, который перешел на работу в мэрию Омска.

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Источник: Комсомольская правда

Распоряжением губернатора Омской области Рустам Герасимчук назначен на должность заместителя министра внутренней политики региона. Трудовой договор с новым замминистра заключен на один год, как и с другими руководителями ведомства. Для Герасимчука установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.

До своего нового назначения Рустам Герасимчук возглавлял отдел по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями в том же министерстве. Его кандидатура стала приоритетной для заполнения вакантного поста после того, как предыдущий заместитель министра Антон Киселев покинул должность.

Антон Киселев перешел на работу в городскую администрацию, где занял позицию вице-мэра и директора департамента общественной безопасности.

Назначение Герасимчука подчеркивает преемственность кадровой политики внутри ведомства. В министерстве ожидают, что его опыт работы в сфере национальной и религиозной политики окажется полезным для дальнейшего развития направлений, находящихся в ведении МВП.