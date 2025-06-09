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МВД предупредило о мошенниках, предлагающих вакансии

МВД: мошенники предлагают вакансии менеджера по продажам с локацией в Киеве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рекрутеры мошеннических колл-центров находят потенциальных жертв, владеющих русским языком, в мессенджере и предлагают «вакансию» менеджера по продажам с локацией в Киеве, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Вакансия для специалистов в сфере продаж с локацией в Киеве и знанием русского языка — однозначный красный флаг», — говорится в сообщении.

Мошенники за подобную «вакансию» обещают заработную плату в размере от одной тысячи долларов, а также процент от продаж. С потенциальными жертвами аферисты связываются через мессенджеры. У них обычно недавно обновлена фотография и имя, это должно насторожить, следует из опубликованных ведомством материалов.