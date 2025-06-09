МВД предупредило о мошенниках, предлагающих вакансии

Мошенники за подобную «вакансию» обещают заработную плату в размере от одной тысячи долларов, а также процент от продаж. С потенциальными жертвами аферисты связываются через мессенджеры. У них обычно недавно обновлена фотография и имя, это должно насторожить, следует из опубликованных ведомством материалов.