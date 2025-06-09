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Дорогу Актаныш — Муслюмово закрыли до декабря 2026 года из-за ремонта моста

С 9 июня в Муслюмовском районе Татарстана временно закрыто движение на автодороге регионального значения Актаныш — Муслюмово. Ограничение связано с ремонтом моста через реку Ик и продлится до 20 декабря 2026 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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Источник: ИА Татар-информ

Для объезда легковым транспортом предлагаются автомобильные дороги общего пользования регионального значения РТ Муслюмово — Саклов-Баш — Юлтимерово, Старый Варяш — Нарат-Асты, Муслюмово — Старое Саитово и дорожно-уличные сети с. Мелля Тамак, с. Нарат Асты.

Для большегрузного транспорта — автомобильные дороги общего пользования регионального значения РТ Джалиль — Сарманово, обход с. Сарманово, Набережные Челны — Сарманово, Большое Нуркеево — Кадряково, Муслюмово — Саклов-Баш — Юлтимерово, Актаныш — Муслюмово, Азнакавео — Дусюмово и федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга».

Ремонт дорог и мостов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.