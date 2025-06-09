Дорогу Актаныш — Муслюмово закрыли до декабря 2026 года из-за ремонта моста

С 9 июня в Муслюмовском районе Татарстана временно закрыто движение на автодороге регионального значения Актаныш — Муслюмово. Ограничение связано с ремонтом моста через реку Ик и продлится до 20 декабря 2026 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.