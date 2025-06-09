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Подрядчика нашли для ремонта 6 ОКН в историческом центре Самары

В Самаре будут отреставрированы несколько исторических зданий, включенных в список ОКН.

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В Самаре будут отреставрированы несколько исторических зданий, включенных в список ОКН.

ГИООКН уточняет, что памятники будут отремонтированы капитально.

Вот какие здания планируется привести в порядок:

Реставрация пройдет в рамках регпрограммы по ремонту общего имущества МКД, которые признаны ОКН.

Ранее мы писали о том, что в Самаре будет приведет в порядок памятник архитектуры — дом Шихобаловой, расположенный на улице Венцека.

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