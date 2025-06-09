Подрядчика нашли для ремонта 6 ОКН в историческом центре Самары

В Самаре будут отреставрированы несколько исторических зданий, включенных в список ОКН.
ГИООКН уточняет, что памятники будут отремонтированы капитально.
Вот какие здания планируется привести в порядок:
Реставрация пройдет в рамках регпрограммы по ремонту общего имущества МКД, которые признаны ОКН.
Ранее мы писали о том, что в Самаре будет приведет в порядок памятник архитектуры — дом Шихобаловой, расположенный на улице Венцека.
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