106 «неотложек» переданы в учреждения здравоохранения Самарской области

Как рассказал и.о. главного врача Сергиевской центральной районной больницы Дмитрий Агафонов, сегодня они получили 4 автомобиля «Лада Гранта» и 2 «ГАЗ Соболь». «Всего с 2021 года по программе модернизации первичного звена мы получили 20 единиц автотранспорта, в том числе сегодня 6. Все они для нас важны — у нас в районе много отдаленных населенных пунктов. Направлены эти автомобили будут для организации неотложной медицинской помощи взрослым и детям, также для доставки каких-либо медикаментов из Самары, препаратов крови для стационара. Также машины участвуют в сопровождении участников СВО в областные медицинские организации. Мы укомплектовали штат — приняли водителей. В 2025 году автомобили выполнили более пяти тысяч выездов к пациентам», — отметил он.