Метромост в Нижнем Новгороде отремонтируют этим летом

Метромост в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать летом 2025 года. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков во «Вконтакте».
Нижегородец пожаловался главе города Юрию Шалабаеву на колейность на метромосту, а также на разбитую проезжую часть по улице Сергея Акимова, и попросил отремонтировать эти участки дорог.
Представители мэрии Нижнего Новгорода ответили, что ямочный ремонт на улице Сергея Акимова планируется провести до конца июня 2025 года.
«В свою очередь, дорожное полотно на метромосту отремонтируют летом. В ходе ремонта, в частности, будет ликвидирована колейность на переправе», — пояснили в администрации города.
Напомним, подрядчик остановил ремонтные работы на Борском мосту.