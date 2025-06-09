Иркутск и Улан-Удэ скрепили партнерство официальным соглашением

Главы двух крупнейших городов Восточной Сибири — мэр Иркутска Руслан Болотов и глава Улан-Удэ Игорь Шутенков — подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации, церемония состоялась во время визита бурятской делегации в областной центр.
Документ открывает новые возможности для совместной работы практически во всех сферах городского управления: от ЖКХ и благоустройства до образования, экологии и туризма. Особое внимание будет уделено обмену опытом по реализации национальных проектов и сохранению культурного наследия.
— Наши города всегда связывали добрососедские отношения. И сегодня мы закрепляем их официально, — отметил Руслан Болотов. — Партнерство — это, прежде всего, конкретные дела. Самыми очевидными сферами взаимодействия являются развитие туризма и реализация совместных социальных проектов.
Игорь Шутенков в свою очередь подчеркнул, что соглашение позволит городам обмениваться лучшими практиками в городском хозяйстве, социальной политике и других важных направлениях.
Председатель Иркутской городской думы Евгений Стекачев уверен, что документ выведет сотрудничество двух муниципалитетов на качественно новый уровень.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Приангарье участвует в эксперименте по легализации гостевых домов.