Как выбрать кондиционер для квартиры

Большую роль играет тип устройства. На рынке можно найти инверторные и неинверторные кондиционеры. Их отличие заключается в принципе работы. Так, инверторные модели по достижении заданного температурного фона продолжают его сохранять, но при этом мощность снижают. Обычные устройства постоянно работают с максимальной мощностью, но как только воздух в помещении остывает, компрессор кондиционера тут же отключается и вновь включается, когда температура в помещении поднимается на 2−3 градуса.