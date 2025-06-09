Ученые крупнейшего вуза СКФО разрабатывают инновационные фунгициды для аграриев

Работа специалистов вуза над проектом «Разработка новых высокостабильных и биологически активных наноразмерных форм эссенциальных микроэлементов для биологической модификации пищевых и кормовых сельскохозяйственных культур и повышения их устойчивости к стрессовым условиям окружающей среды» ведется при поддержке Российского научного фонда. В ближайшей перспективе специалисты СКФУ проведут исследования влияния наночастиц оксида меди на почвенную микрофлору. По результатам предстоящих исследований можно будет сделать вывод о перспективах создания комплексных фунгицидных препаратов на основе наночастиц оксида меди.