Ученые крупнейшего вуза СКФО разрабатывают инновационные фунгициды для аграриев

ПЯТИГОРСК, 9 июня./ТАСС/. Созданием комплексных фунгицидных препаратов на основе частиц меди занимаются ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Поля Ставропольского края под угрозой — в регионе распространяется желтая ржавчина. Это опасное грибковое заболевание, поражающее злаковые культуры. Над методом спасения урожая работают ученые Северо-Кавказского федерального университета. Более 15 тысяч гектаров ставропольских полей в настоящее время находятся в зоне риска», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что причиной распространения опасного для злаковых культур грибкового заболевания стала благоприятная погода. Созданием комплексных фунгицидных препаратов на основе частиц меди в настоящее время занимаются ученые Северо-Кавказского федерального университета.
«Мы выяснили, что сильнее всего на желтую ржавчину влияют наночастицы оксида меди. Кроме антибактериальных и фунгицидных свойств они способствуют лучшему усвоению растениями питательных веществ. Механизм действия наночастиц основан на естественном принципе: они создают защитный слой на растениях, подавляют развитие вредных микроорганизмов и активируют собственные защитные механизмы культур. Это совершенно новый подход к защите растений», — привели в пресс-службе слова декана факультета сельского хозяйства Андрея Нагдаляна.
Работа специалистов вуза над проектом «Разработка новых высокостабильных и биологически активных наноразмерных форм эссенциальных микроэлементов для биологической модификации пищевых и кормовых сельскохозяйственных культур и повышения их устойчивости к стрессовым условиям окружающей среды» ведется при поддержке Российского научного фонда. В ближайшей перспективе специалисты СКФУ проведут исследования влияния наночастиц оксида меди на почвенную микрофлору. По результатам предстоящих исследований можно будет сделать вывод о перспективах создания комплексных фунгицидных препаратов на основе наночастиц оксида меди.