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Серый кенгуру сбежал из парка в Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о сбежавшем кенгуру, сейчас ведутся поиски животного.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из парка «Малинки» сбежал серый кенгуру. Он не опасен для людей, но близко к напуганному животному лучше не подходить.

— Характер наших питомцев покладистый, они знают людей. При этом важно помнить, что речь идет о диком животном, поэтому не нужно пытаться вступить с ним в контакт без специалистов парка, — просит главный ветеринарный врач парка Александра Лашко.

К поискам уже привлекли ветеринаров и зоологов, а также команду волонтеров. Если вы увидите кенгуру, нужно как можно скорее позвонить в парк «Малинки». Всем откликнувшимся обещают подарить бесплатные билеты.

Напомним, парк находится на территории Пролетарского сельского поселения в Красносулинском районе, под Шахтами.

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