Серый кенгуру сбежал из парка в Ростовской области

В Ростовской области из парка «Малинки» сбежал серый кенгуру. Он не опасен для людей, но близко к напуганному животному лучше не подходить.
— Характер наших питомцев покладистый, они знают людей. При этом важно помнить, что речь идет о диком животном, поэтому не нужно пытаться вступить с ним в контакт без специалистов парка, — просит главный ветеринарный врач парка Александра Лашко.
К поискам уже привлекли ветеринаров и зоологов, а также команду волонтеров. Если вы увидите кенгуру, нужно как можно скорее позвонить в парк «Малинки». Всем откликнувшимся обещают подарить бесплатные билеты.
Напомним, парк находится на территории Пролетарского сельского поселения в Красносулинском районе, под Шахтами.
Подпишись на нас в Telegram.