Нижегородцам рассказали, чем удивит фестиваль «Горький +» в этом году

Нижний Новгород станет первой площадкой масштабного фестиваля искусств «Горький+» (16+) с 20 по 22 июня. Что можно будет увидеть на мероприятии, рассказали на пресс-конференции ТАСС 9 июня.
В этом году проект, посвящённый творчеству Максима Горького и его эпохе, охватит ещё два города: Казань (4−6 июля) и Москву (27−31 августа). Как отметил арт-директор фестиваля и народный артист России Евгений Миронов, в Нижнем Новгороде акцент сделан на современные интерпретации наследия Горького. В программе — театр, музыка, уличные перформансы и даже кино.
Специально для фестиваля созданы премьеры, среди которых — спектакль «Улей» от Екатеринбургского театра «Провинциальные танцы» по мотивам воспоминаний Горького о детстве. Ещё один необычный проект — аудиопостановка в кольцевом трамвае № 2, где пассажиры услышат поэзию начала XX века, вдохновлённую горьковскими образами.
Один из самых неожиданных форматов — ночной проект на станции метро «Горьковская», который представит режиссёр Дмитрий Сердюк. Также зрителей ждёт шествие гигантских кукол по Большой Покровской, среди них впервые появится фигура самого Горького.
Особое место в программе займёт спектакль-концерт Евгения Миронова с Нижегородским хором имени Минина, где прозвучат «Старуха Изергиль» и «Макар Чудра» в сопровождении музыки Рахманинова и народных мотивов.
Как и в прошлые годы, большинство событий доступны бесплатно по регистрации. В Нижнем Новгороде запланировано 10−15 премьер, созданных специально для фестиваля.
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