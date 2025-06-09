Нижегородцам рассказали, чем удивит фестиваль «Горький +» в этом году

В этом году проект, посвящённый творчеству Максима Горького и его эпохе, охватит ещё два города: Казань (4−6 июля) и Москву (27−31 августа). Как отметил арт-директор фестиваля и народный артист России Евгений Миронов, в Нижнем Новгороде акцент сделан на современные интерпретации наследия Горького. В программе — театр, музыка, уличные перформансы и даже кино.