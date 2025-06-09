В Волгоградской области каждый второй с ВИЧ — наркоман. Такие данные привели специалисты реионального управления Роспотребнадзора. ВИЧ в регионе по-прежнему остаётся серьёзной проблемой.
В Роспотребнадзоре отметили, что более половины заражённых в Волгоградской области заразились через инъекционное употребление наркотиков. Такие данные озвучивают медики, подчёркивая: ситуация требует внимания и профилактики.
Основные пути заражения ВИЧ — незащищённый секс и использование общих шприцев при употреблении наркотиков. Особенно опасен второй путь: синтетические наркотики усиливают риски, так как их чаще используют группами, передавая друг другу грязные иглы. А вирус в остатках крови может сохраняться в шприце до нескольких недель.
Наркотики не только повреждают сердце, печень, лёгкие и мозг, но и увеличивают риск заразиться ВИЧ в разы. Плюс ко всему, зависимость затуманивает разум, делая человека более склонным к рискованному поведению.
Санврачи отмечают: в Волгоградской области активно борются с эпидемией. Регион давно вышел из числа неблагополучных по ВИЧ и остаётся лидером по охвату тестированием. Однако каждый новый случай напоминает, что болезнь рядом. Тест на ВИЧ единственный способ узнать правду. Пройти его можно бесплатно и анонимно в Волгограде по адресу: ул. Бажова, 2. Также помощь доступна по телефону горячей линии: 72−38−45.