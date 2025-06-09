В Волгоградской области каждый второй с ВИЧ — наркоман

Санврачи отмечают: в Волгоградской области активно борются с эпидемией. Регион давно вышел из числа неблагополучных по ВИЧ и остаётся лидером по охвату тестированием. Однако каждый новый случай напоминает, что болезнь рядом. Тест на ВИЧ единственный способ узнать правду. Пройти его можно бесплатно и анонимно в Волгограде по адресу: ул. Бажова, 2. Также помощь доступна по телефону горячей линии: 72−38−45.