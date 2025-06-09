Кот Бурак покинет морской порт Новороссийска 10 июня

Животное было обнаружено 12 марта в ходе разгрузки судна, прибывшего из Турции. Согласно процедуре, вывоз животного за пределы таможенной зоны без соответствующих документов невозможен, и все это время компания обеспечивала уход за ним. Кот прошел осмотр у ветеринара и получил необходимые прививки.