ИИ-ассистента для прогноза сердечной недостаточности создали в КБГУ

«Система не заменяет врача, а выступает в роли интеллектуального ассистента, предоставляя основанную на данных, объективную оценку. Это поможет специалисту принять более взвешенные решения о дополнительных обследованиях, назначении терапии или коррекции образа жизни. Алгоритмы машинного обучения способны находить скрытые взаимосвязи в данных, которые могут оставаться не замеченными при традиционном анализе, тем самым указывая на ранее недооцененные факторы риска», — пояснил автор проекта, сотрудник лаборатории интеллектуальных систем и анализа данных КБГУ Тимур Бицуев.