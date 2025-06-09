Якоря наносят большой вред экосистемам дна морей в Антарктике

Серьезный масштаб этих повреждений, как отмечают Уотсон и ее коллеги, говорит о необходимости ведения более масштабных и длительных наблюдений за тем, как деятельность человека в южном заполярье влияет на состояние экосистем дна у берегов Антарктиды. Это необходимо для выработки мер, которые будут минимизировать ущерб, наносимый якорями и цепями экосистемам Антарктики, скорость восстановления и роста которых сильно ограничена низкой температурой окружающей среды.