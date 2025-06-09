Якоря наносят большой вред экосистемам дна морей в Антарктике

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Экологи из США, Канады и Новой Зеландии впервые всесторонне изучили то, как корабли влияют на состояние дна Антарктики, и обнаружили свидетельства того, что их якоря и якорные цепи наносят серьезный вред местным донным экосистемам. Результаты наблюдений исследователей были опубликованы в статье в научном журнале Frontiers in Conservation Science.
«Ранее проведенные наблюдения за состоянием тропических коралловых рифов показали, что наносимые якорями и их цепями повреждения обычно исчезают лишь через десять лет. Морские организмы растут значительно медленнее в холодных водах, из-за чего мы ожидаем, что восстановление антарктических экосистем после подобных повреждений займет значительно больше времени», — пояснила научный сотрудник Оклендского университета (Новая Зеландия) Салли Уотсон, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Ученые пришли к такому выводу во время серии из 36 экспедиций, которые океанологи из Новой Зеландии, Канады и США провели в разных регионах Антарктики в последние несколько лет. Ученые изучили состояние дна в окрестностях тех точек южного заполярья, где чаще всего останавливаются и бросают якоря туристические круизные судна, чьими услугами в последние несколько лет воспользовались свыше 70 тыс. любителей природы.
Ученые проанализировали маршруты движения этих туристических лайнеров и определили те точки, где судна чаще всего бросали якоря и останавливались. В этих регионах Антарктики океанологи совершили несколько десятков погружений, в рамках которых они задокументировали большое число повреждений, вызванных падением якорей на дно и их последующими перемещениями.
В частности, в гавани Янки у берегов Южных Шетландских островов ученые обнаружили множество уничтоженных колоний антарктических губок-кактусов, а также следы повреждений рядом с колониями гигантских губок вида Anoxycalyx joubini, возраст чьих особей может достигать нескольких тысяч лет. Также океанологи выявили несколько участков дна, полностью очищенных от всей донной фауны, чье восстановление может занять несколько десятилетий.
Серьезный масштаб этих повреждений, как отмечают Уотсон и ее коллеги, говорит о необходимости ведения более масштабных и длительных наблюдений за тем, как деятельность человека в южном заполярье влияет на состояние экосистем дна у берегов Антарктиды. Это необходимо для выработки мер, которые будут минимизировать ущерб, наносимый якорями и цепями экосистемам Антарктики, скорость восстановления и роста которых сильно ограничена низкой температурой окружающей среды.