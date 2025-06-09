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«Я все зубы чуть не потеряла, так трясёт»: Жительница Молдовы обвиняет ПАС во лжи — ремонт дороги, которой так хвасталась власть, — просто миф

Отремонтировали 2 километра и везде трубят про большое достижение [видео]

Источник: Комсомольская правда

А помните недавно депутат ПАС Раду Мариан хвастался, что отремонтирована дорога Чимишлия-Яргара?

Как обычно, соврал.

На видео женщина, проживающая в селе Яргара, обвиняет Раду Мариана во лжи:

— Зачем лгать про ремонт дороги Чимишлия-Яргара?

Вы там отремонтировали 2 километра и везде трубите про большое достижение.

Посмотрите на дорогу.

Я все зубы чуть не потеряла, так трясёт!!!

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