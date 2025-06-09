«Я все зубы чуть не потеряла, так трясёт»: Жительница Молдовы обвиняет ПАС во лжи — ремонт дороги, которой так хвасталась власть, — просто миф

А помните недавно депутат ПАС Раду Мариан хвастался, что отремонтирована дорога Чимишлия-Яргара?
Как обычно, соврал.
На видео женщина, проживающая в селе Яргара, обвиняет Раду Мариана во лжи:
— Зачем лгать про ремонт дороги Чимишлия-Яргара?
Вы там отремонтировали 2 километра и везде трубите про большое достижение.
Посмотрите на дорогу.
Я все зубы чуть не потеряла, так трясёт!!!
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