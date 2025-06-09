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Омские власти разъяснили, где искать укрытия в экстренных ситуациях

Для защиты советуют использовать подвалы, цокольные этажи и подземные переходы.

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Источник: Om1 Омск

На прошлой неделе в федеральном МЧС сообщили о планах разместить на портале Госуслуг информацию о местонахождении бомбоубежищ по всей стране. Это нововведение позволит каждому пользователю быстро находить ближайшее укрытие в случае необходимости.

Тем временем, жители Омска активно обсуждают эту тему в социальных сетях, задавая вопросы властям о том, почему список бомбоубежищ нельзя опубликовать уже сейчас, не дожидаясь обновлений на Госуслугах. В ответ на эти запросы представители министерства по региональной безопасности отметили, что в экстренной ситуации стоит использовать любые доступные заглубленные и подземные помещения для укрытия. Подобные рекомендации ранее давали и чиновники мэрии.

Омские власти советуют использовать для защиты подвалы, цокольные этажи зданий, а также подземные тоннели и переходы, которые находятся в радиусе одного километра от места проживания. Важно отметить, что ранее мэрия утверждала, что информация о действующих защитных сооружениях не подлежит разглашению. Тем не менее, в министерстве по региональной безопасности предложили жителям обращаться за этой информацией в администрации своих округов.