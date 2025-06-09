Омские власти разъяснили, где искать укрытия в экстренных ситуациях

Омские власти советуют использовать для защиты подвалы, цокольные этажи зданий, а также подземные тоннели и переходы, которые находятся в радиусе одного километра от места проживания. Важно отметить, что ранее мэрия утверждала, что информация о действующих защитных сооружениях не подлежит разглашению. Тем не менее, в министерстве по региональной безопасности предложили жителям обращаться за этой информацией в администрации своих округов.