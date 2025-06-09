В Севастополе введены два дополнительных сигнала оповещения

Если сигнал «морская опасность» застал во время движения катера или парома, необходимо дождаться, пока судно причалит к ближайшему берегу, выйти на берег и укрыться в установленных укрытиях, расположенных поблизости капстроениях. Если сигнал «морская опасность» застал во время движения на лодке, катамаране, любом плавсредстве, необходимо причалить или выйти из воды на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях. При нахождении на пляже жителям и гостям региона рекомендуется покинуть опасную зону и отойти от воды минимум на 100 метров. Затем незамедлительно следовать в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжа, при этом для укрытия также подходит естественный рельеф местности.