31-летний Александр Хохлачев может продолжить карьеру в тольяттинской «Ладе»

Сейчас форвард принадлежит ХК «Сочи», но появилась информация о потенциальном переезде хоккеиста в 63-й регион.
Александр Хохлачев дебютировал в элите российского хоккея в сезоне 2012−2013 за столичный «Спартак». Тогда сыграл в 26 матчах и заработал семь очков (две шайбы и пять ассистов). Позже перешел в СКА, потом вернулся.
В розыгрыше КХЛ 2020−2021 оказался в омском «Авангарде». Оттуда вновь перебрался к «красно-белым». После продолжил карьеру в хабаровском «Амуре» и «Сочи». Всего в лиге — 565 встреч и 323 результативных балла (126+197).
О потенциальном переходе Хохлачева в «Ладу» сообщает «Winners Hockey Agency», клиентом которого является нападающий.
«Достигли соглашения с клубом. В ближайшее время будут оформлены все необходимые документы», — объяснили там.
А недавно тольяттинцы подписали 30-летнего голкипера Ивана Бочарова. Поучаствовал в 273 встречах КХЛ. У него на руках односторонний контракт с «автозаводцами».
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