31-летний Александр Хохлачев может продолжить карьеру в тольяттинской «Ладе»

Александр Хохлачев дебютировал в элите российского хоккея в сезоне 2012−2013 за столичный «Спартак». Тогда сыграл в 26 матчах и заработал семь очков (две шайбы и пять ассистов). Позже перешел в СКА, потом вернулся.