На Дону 49 выпускников набрали по 100 баллов на первых ЕГЭ

Так, «экзамен по химии сдали 2002 участника, из которых свыше 80 баллов набрали 350 человек. Максимальное количество баллов получили 25 выпускников. В госэкзамене по литературе приняли участие 903 выпускника, из них 110 получили высокие баллы, а 15 — максимальные. Историю в Ростовской области сдавали 2195 участников, из них 290 набрали свыше 80 баллов, а девять — 100 баллов», — говорится в информации правительства.