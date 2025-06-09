Проект «Лето в Москве» за неделю собрал свыше 6,3 млн посетителей

Он уточнил, что в «Музеоне» состоялся детский фестиваль искусств «Небо», прошел III Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье», начались кинопоказы на свежем воздухе, дискотеки и концерты на фестивале «Молодежной точке» на Болотной площади. В рамках проекта «Мой спортивный район» было проведено 949 бесплатных тренировок, на «Рыбной неделе» жители принимали участие в пляжном волейболе, йоге и сап-карнавале.