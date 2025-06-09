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Проект «Лето в Москве» за неделю собрал свыше 6,3 млн посетителей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. мероприятий прошло в рамках проекта «Лето в Москве» за неделю с момента его открытия, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Лето в Москве» началось с рекордов! Всего за неделю проект собрал более 6,3 млн посетителей. Провели для вас свыше 5 тыс. мероприятий — от фестивалей и концертов до спортивных турниров и благотворительных акций", — написал мэр.

Он уточнил, что в «Музеоне» состоялся детский фестиваль искусств «Небо», прошел III Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье», начались кинопоказы на свежем воздухе, дискотеки и концерты на фестивале «Молодежной точке» на Болотной площади. В рамках проекта «Мой спортивный район» было проведено 949 бесплатных тренировок, на «Рыбной неделе» жители принимали участие в пляжном волейболе, йоге и сап-карнавале.

«Москвичи передали более 1 000 подарков для участников СВО, детей и животных в “Домики добра” проекта “Москва помогает”. Впереди — “Времена и эпохи”, День России и сотни летних событий», — добавил мэр.

Как добавляется на портале мэра столицы, волонтеры вместе с участниками проекта «Город героев Москва» передадут более 5 тонн гуманитарного груза в Донецкую Народную Республику. Для жителей Донецка добровольцы привезут продукты питания, средства личной гигиены, товары для детей, одежду и многое другое. Гуманитарную помощь горожане приносили в штабы «Москва помогает», часть вещей собирали весной в «Домиках добра».