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В Башкирии на праздники изменят расписание электричек

В Башкирии в связи с ремонтом железнодорожных путей на перегоне Аша — Улу-Теляк временно изменили расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

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Источник: БППК

Так, 11, 12 июня состав № 6402 Дема (отпр.05.24) — Аша (приб.07.42) выводится из графика движения. А пригородный поезд № 6405/7407 Аша — Уфа — Раевка устанавливается сообщением Уфа (отпр.20.32) — Раевка (приб.22.40), на участке Аша — Уфа выводится из графика движения.

11 июня на участке Тавтиманово — Дема пригородный поезд № 6411 проследует на 10 минут раньше действующего расписания. На участке Улу-Теляк — Тавтиманово выводится из графика движения пригородный поезд № 6411 Тавтиманово (отпр.05.30) — Дема (приб.06.53).

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно уточнить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте АО «Башкортостанская ППК».