В Ростове сорвали срок подачи горячей воды после завершения испытаний теплосетей

Напомним, второй этап гидравлических испытаний на Западном и в центре города должны были полностью завершить 7 июня. Однако к этому моменту горячую воду получили жители 1 тысячи домов, еще в 300 зданиях была только холодная вода из-за ремонта 70 дефектов теплосетей.