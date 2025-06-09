В Ростове сорвали срок подачи горячей воды после завершения испытаний теплосетей

Жители Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие горячей воды после завершения второго этапа гидравлических испытаний. Ситуацию прокомментировал глава города Александр Скрябин.
— Восстановление горячего водоснабжения в кратчайшие сроки — задача № 1. Поручил главам районов взять на контроль все адреса, где есть отключения, проработать вопрос увеличения числа аварийных бригад, — сообщил в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Глава донской столицы также потребовал, чтобы ростовчан оперативно информировали о ходе работ и времени их завершения, так как подключение домов может проходить не одновременно.
Напомним, второй этап гидравлических испытаний на Западном и в центре города должны были полностью завершить 7 июня. Однако к этому моменту горячую воду получили жители 1 тысячи домов, еще в 300 зданиях была только холодная вода из-за ремонта 70 дефектов теплосетей.
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