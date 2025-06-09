Иркутская область готовит программу транспортного развития

Первое в серии районных совещаний по транспортной доступности прошло в Черемховском районе под руководством министра транспорта Иркутской области Максима Лобанова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, в обсуждении участвовали депутаты Заксобрания, главы муниципалитетов и представители профильного министерства.
Основной темой стала разработка пятилетнего плана развития транспортной инфраструктуры. Министерство уже подготовило предварительные паспорта доступности для всех районов, включая Черемховский, которые были согласованы с местными властями. Также участники обсудили предложения по улучшению транспортной инфраструктуры, механизмы их реализации.
— Главам поселений совместно с мэром Черемховского района необходимо до 20 июня подготовить дополнительные предложения по улучшению транспортного сообщения, — отметил Максим Лобанов. Эти инициативы станут частью единой региональной программы.
Собранные предложения лягут в основу комплексного плана, который после утверждения губернатором позволит поэтапно модернизировать маршрутную сеть и повысить качество транспортного обслуживания во всех населенных пунктах области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутск и Улан-Удэ скрепили партнерство официальным соглашением.