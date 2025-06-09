Иркутская область готовит программу транспортного развития

Основной темой стала разработка пятилетнего плана развития транспортной инфраструктуры. Министерство уже подготовило предварительные паспорта доступности для всех районов, включая Черемховский, которые были согласованы с местными властями. Также участники обсудили предложения по улучшению транспортной инфраструктуры, механизмы их реализации.