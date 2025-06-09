ГИБДД Воронежа взялась за убитые дороги Дальних Садов

Ранее Народный фронт сообщил о том, что школьный транспорт не может заехать в микрорайон из-за плохого состояния дороги, однако местные власти не спешат принимать меры по ее ремонту. В ответ на это организация обратилась в прокуратуру и ГИБДД для решения вопроса. Народный фронт продолжает контролировать ситуацию и добиваться улучшения условий для жителей микрорайона.