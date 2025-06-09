ГИБДД Воронежа взялась за убитые дороги Дальних Садов

В ходе проверки было установлено, что состояние дороги не соответствует установленным ГОСТам: отсутствуют освещение, разметка и тротуары, а также нарушены параметры твердого покрытия.
В связи с этим автоинспекция направила в администрацию города информационное письмо с требованием привести проезд Острогожская — Дальние Сады в соответствие с действующими стандартами, что особенно важно для обеспечения движения школьного автобуса.
Ранее Народный фронт сообщил о том, что школьный транспорт не может заехать в микрорайон из-за плохого состояния дороги, однако местные власти не спешат принимать меры по ее ремонту. В ответ на это организация обратилась в прокуратуру и ГИБДД для решения вопроса. Народный фронт продолжает контролировать ситуацию и добиваться улучшения условий для жителей микрорайона.