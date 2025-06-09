«Текущая неделя будет проходить под знаком прохладной погоды». Белгидромет сказал про дожди и сильный ветер в Беларуси с 10 по 15 июня

Во вторник, 10 июня, осадков не ожидается, только в дневное время местами по северу Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах по северу будет усиление ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит от +5 до +11 градусов, днем — от +16 до +22 градусов.