«Текущая неделя будет проходить под знаком прохладной погоды». Белгидромет сказал про дожди и сильный ветер в Беларуси с 10 по 15 июня

Белгидромет сказал белорусам о прохладной погоде и ветре с 10 по 15 июня. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«Текущая неделя будет проходить под знаком прохладной погоды», — обратили внимание в Белгидромете.
Синоптики добавляют, что ночью температура в стране окажется от +5−7 до +11−14 градусов. Днем ожидается от +12−14 до +19−23 градусов.
«Такой температурный фон окажется около и даже ниже средних многолетних значений», — отметили специалисты.
Сказано, что основные порции осадков связаны с фронтальными разделами, которые, смещаясь через территорию Беларуси, и далее продолжать пополнять «копилку июньских осадков». Синоптики уточняют, что в отдельные сутки местами возможен сильный порывистый ветер.
Во вторник, 10 июня, осадков не ожидается, только в дневное время местами по северу Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах по северу будет усиление ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит от +5 до +11 градусов, днем — от +16 до +22 градусов.
В среду, 11 июня, ночью по западной части, а утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами возможны грозы. Вероятен туман в отдельных районах. Ночью температура воздуха окажется от +6 по востоку и до +14 градусов по юго-западу. Днем ожидается от +14 до +21 градуса.
В четверг, 12 июня, на большей части территории Беларуси пройдут дожди, днем местами вероятны грозы. Синоптики предупреждают, что днем местами усилится ветер. Его порывы окажутся от 15 до 20 метров в секунду. В ночные часы будет от +7 до +13 градусов. Днем температура воздуха составит от +12 до +19 градусов, по юго-западной части — до +21 градуса.
В пятницу, 13 июня, синоптики прогнозируют на большей части Беларуси дожди, в отдельных районах днем возможны грозы. Ночью местами, а утром и днем на большей части территории ожидается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха окажется от +6 до +12 градусов, днем — от +14 до 21 градуса.
В субботу, 14 июня, по восточной части прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах страны усилится ветер порывами от 15 до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит от +5 градусов по западной части и до +13 градусов по юго-восточной. Днем ожидается от +14 до +21 градуса.
В воскресенье, 15 июня, дожди обещают по востоку Беларуси. Ночью температура воздуха будет от +6 до +13 градусов. Днем прогнозируется от +16 до +23 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о похолодании с 9 по 15 июня в Беларуси: «Теплого лета не предвидится».
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в июне 2025 года в Беларуси: «Июнь будет не очень жарким».
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Клубничное полнолуние 11 июня 2025 года.