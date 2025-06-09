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Строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег» Омска завершат летом

Ранее сообщалось, что школа будет сдана в июле.

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Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал ход строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег». Как сообщил Хоценко, сейчас стройка завершена на 80%, все работы подрядчик обещает завершить летом.

«Параллельно мэрия приступает к приобретению оборудования, чтобы к 1 ноября школа была полностью оснащена», — рассказал глава региона.

Напомним, изначально школу планировали построить к декабрю 2024 года, однако подрядчик сорвал сроки. Контракт с ним расторгли, и к строительству приступила новая компания — ООО «Русстрой» из Ингушетии. Ранее «Рустрой» обещал сдать объект в июле нынешнего года, теперь же называются более размытые сроки.

Ранее «КП Омск» сообщала, что решением депутатов горсовета школе присвоен порядковый номер 155.